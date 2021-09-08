В Бурятии на 250 тыс рублей оштрафовано коммунальное управление Минобороны

Оно не соблюдало лицензионные требования по содержанию жилья в военном городке Онохой-2



Арбитражный суд Бурятии отказал «Центральному жилищно-коммунальному управлению» Минобороны РФ в заявлении признать незаконным постановление Госстройжилнадзора Бурятии о назначении ЦЖКУ штрафа за нарушение лицензионных требований, сообщили в надзорном ведомстве.



ЦЖКУ, управляющее домами в поселке Онохой-2, нарушило лицензионные требования к надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме. Постановлением по делу об административном правонарушении ЦЖКУ было привлечено к ответственности с наложением штрафа в размере 250 тысяч рублей.



В начале 2021 года специалисты Госстройжилнадзора выехали на проверку в п. Онохой-2 по жалобам собственников. В ходе проведения внеплановой выездной проверки были выявлены многочисленные нарушения, требования жилищного законодательства не соблюдались. В доме необходимо было восстановить целостность полов и остекления на лестничных клетках, привести в надлежащее техническое состояние электрическую проводку, освещение мест общего пользования. По результатам проведенной проверки были выданы предписания об устранении нарушений.



Позднее был совершен повторный выезд с целью проверки исполнения предписаний, однако, оказалось, что управляющая организация не устранила нарушения. Неисполнение в установленный срок законного предписания Госстройжилнадзора стало основанием для привлечения ЦЖКУ к административной ответственности.



«Стоит отметить, что ремонт инженерных систем в поселке Онохой-2 и текущее содержание домов должны проводиться регулярно. Это важно перед началом нового отопительного сезона во избежание повторения ситуации прошлого года в военном городке», - сказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Фото: «Номер один»





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