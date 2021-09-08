В Бурятии выявляются несанкционированные свалки биологических отходов

С начала года поступило 20 жалоб, неблагоприятная ситуация складывается в пяти районах



В Бурятии с начала текущего года в региональное управление Россельхознадзора поступило 20 обращений от граждан и организаций о несанкционированном размещении биологических отходов (трупов крупного рогатого скота, лошадей, свиней и собак) на сельскохозяйственных землях и на территориях муниципалитетов.



Согласно поступающим обращениям, неблагоприятная ситуация по утилизации биологических отходов складывается в Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Северо-Байкальском районах, а также в Джидинском районе, где по результатам обследований специалистами установлены многочисленные факты нахождения трупов животных на полях, пастбищах, оврагах сельских поселений Цагатуйское, Петропавловское, Белоозерское.



Сокрытие падежа и нарушение правил утилизации биологических отходов ставит под угрозу и усугубляет эпизоотическое благополучие республики в целом. Зачастую установить владельца павших животных не представляется возможным.



По результатам рассмотрения обращений в отношении установленных владельцев павших животных возбуждено девять административных дел.



Фото: «Номер один»



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