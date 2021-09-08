Селенга в Улан-Удэ вновь начала расти

За сутки река прибавила 2 сантиметра





Угроза подтопления низменных участков Улан-Удэ по-прежнему не отступает. После продолжавшегося несколько дней спада уровень Селенги снова начал расти. По данным мэрии города, за минувшие сутки вода в реке поднялась на 2 см, достигнув отметки в 237 см. Это на 7 см выше уровня выхода на пойму.

Напомним, на минувшей неделе уровень Селенги стремительно рос, достигнув пика к утру 3 сентября, когда он составил 269 см. В результате грунтовыми и речными водами в Улан-Удэ были подтоплены более десятка домов и сотни участков. После этого вода в реке постепенно начала спадать.Фото: мэрия Улан-Удэ