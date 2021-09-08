В Бурятии приставы обязали строителей поливать дорогу

После снятия асфальта ради ремонта дорога нещадно пылила



В Бурятии под контролем судебных приставов дорожная компания приняла меры к обеспечению безопасности дорожного движения, организовав полив автомобильной дороги. С таким требованием к компании выступила в суде прокуратура Баунтовского района в целях обеспечения безопасности дорожного движения в интересах неопределенного круга лиц, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как оказалось, на этом участке дороги для ремонта сняли асфальт, что повлекло за собой обильное образование пыли. Согласно информации Роспотребнадзора, пыль относится к профессиональным и бытовым раздражителям, вызывающим опасные заболевания человека. А также - создает угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей. В связи с этим суд удовлетворил заявленные исковые требования.



В службе судебных приставов в отношении дорожной компании было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику было вручено требование и вынесено предупреждение об уголовной ответственности.



«Во исполнение судебного решения должником был организован полив автомобильной дороги до окончания ремонтных работ. На сегодняшний день на основании представленных документов с подтверждающими фотоматериалами решение суда считается исполненным, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отмечает Аюна Цыбикдоржиева, начальник Баунтовского районного отделения судебных приставов УФССП России по Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru



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