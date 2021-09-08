Пригород Улан-Удэ защищают дамбой

Она позволит избежать затопления Поселья





7 сентября зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской посетил подтопленные участки в селе Поселье Иволгинского района и проконтролировал работы по созданию дамбы. В конце прошлой недели он провел первое выездное совещание в этом селе и поручил оперативно произвести отсыпку в СНТ «Судостроитель», которая позволит локализовать паводок со стороны Селенги.

- Мы были здесь 3 сентября. С Селенги пришла вода, и значительно подтопило территорию Поселья. Сейчас в превентивных целях и, чтобы не допустить подтопления в дальнейшем, в последующие годы, мы с главой района приняли решение произвести здесь отсыпку дамбы бутовым камнем. Вот уже прошли около 200 метров и дальше ещё около 100 метров осталось пройти. Я уверен, что эта дамба и сейчас, и в дальнейшем сыграет свою роль и не допустит подтопления села. Я считаю, что это правильное решение, - отметил Пётр Мордовской.Во время осмотра зоны подтопления чиновник также пообщался с местными жителями, и старожилы также указали это место, где есть наибольшая угроза прихода вод Селенги. За четыре дня здесь соорудили 1,5 метровую преграду для воды. Работы продолжатся до конца недели.- Здесь работают 12 единиц техники. Думаю, что ориентировочно максимум через 4-5 дней завершим эти работы. После этого займёмся откачкой воды. Затопило 327 участков. Сейчас занимаемся актированием участков для назначения выплат жителям, которые попали под подтопление, - рассказал глава Иволгинского района Виктор Очиров.Фото: правительство Бурятии