Паралимпийцам Бурятии присвоены спортивные звания

Михаил Асташов и Баир Шигаев стали «Заслуженными мастерами спорта России»



Приказом министерства спорта Российской Федерации паралимпийцам из Бурятии Михаилу Асташову Баиру Шигаеву и присвоены почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», сообщили в минспорта республики.



Михаил является чемпионом России по шоссейным велогонкам и велогонкам на треке, победителем Кубка мира, призером Чемпионата мира и двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Баир - неоднократный победитель и призер чемпионатов России, Европы, мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Паралимпийских играх в Токио спортсмен стал бронзовым призером в командном зачете.



Министерство спорта и молодежной политики Бурятии поздравляет Баира и тренера Цыденбала Цыренжапова, Михаила и тренеров Николая Тетерина и Владимира Алыпова с заслуженным званием. Дальнейших успехов и побед!



Фото: egov-buryatia.ru/minsport



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.