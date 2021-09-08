В Улан-Удэ приводят в порядок грунтовые дороги

Из Республиканского дорожного фонда на эти цели выделено 200 млн рублей



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил выделить 200 млн рублей из республиканского дорожного фонда на ремонт дорог местного значения в Улан-Удэ и районах республики. Такая необходимость возникла в связи с обильными осадками и сложившейся сложной паводковой обстановкой, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации столицы Бурятии.



«Поразмывало дороги местного значения, в первую очередь, в населенных пунктах. Мы приняли решение дополнительно профинансировать местные дорожные фонды в районах. В населенных пунктах, там, где из-за дождей размыло грунтовки, необходимо быстро произвести подсыпку и грейдирование», - отметил Алексей Цыденов.



Администрации районов Улан-Удэ совместно с Комитетом городского хозяйства и Комбинатом по благоустройству составили список первоочередных улиц с неусовершенствованным дорожным покрытием для выделения необходимого объема финансирования.



С 23 августа спецтехника Комбината в усиленном режиме начала грейдирование и отсыпку щебеночно-песчаной смесью на размытых и пострадавших от ливней и паводков дорогах в разных районах города. Восстановлены дороги в микрорайонах Таежный, Забайкальский, Южный, Комушка, в 120-м микрорайоне в Октябрьском районе, в микрорайонах Шишковка, ПВЗ, Восточный, Аршан, Матросова в Железнодорожном районе, в микрорайонах. Исток, Солдатский, Бурвод, Тулунжа, Стеклозавод в Советском районе.



Основные силы в конце августа и начале сентября были направлены на подсыпку низменных участков на Левом берегу. Мероприятия по устранению последствий паводков держит на контроле Глава Бурятии Алексей Цыденов, который отметил, что принятые превентивные меры способствовали уменьшению ущерба.



«В целом те меры превентивные, которые мы принимали, когда велась отсыпка в городе Улан-Удэ, повышение уровня в низменных местах, укрепление дамб, берегоукрепление, во многом способствовали тому, чтобы сдержать затопления, у нас под угрозой подтопления было 1800 домов», - рассказал глава Бурятии.



С 6 сентября комиссии из структурных подразделений администрации проводят обследование подтопленных дворов и подвалов. Актированием ущерба занимаются 50 групп по два человека в каждой. Составлено 167 актов. Комиссии работают по поступившим заявкам. Оставить заявку на обследование можно через: ЕДДС - 051, 21-36-65; Администрацию Советского района по тел.: 22-75-88, Администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.



Фото: ulan-ude-info.ru

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