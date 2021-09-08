Кукушкин выхаживает коршуна в Бурятии

Хищную птицу сотрудники Верхне-Талецкого лесничества нашли во время патрулирования тайги



В Хоринском районе Бурятии сотрудники Верхне-Талецкого лесничества во время патрулирования лесов, нашли хищную птицу, которая лежала на дороге, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Птица лежала на спине к верху лапками. Сначала мы подумали, что она мертва, но подойдя ближе, увидели, что птица будто парализована и может двигать только головой. Это оказался молодой коршун. Он практически умирал на глазах» - рассказывает Сергей Кукушкин, главный лесничий Верхне-Талецкого лесничества.



Лесники осмотрели коршуна и не нашли никаких повреждений и ран, а также передали информацию в Бурприроднадзор.



«Скорее всего, коршун подрался с какой-то птицей и упал. Я принес его домой, накормил мясным фаршем и напоил водой из ложечки. Через несколько дней коршун уже начал вставать на лапы и махать крыльями. Когда заходит посторонний человек, он расправляет крылья и шипит, но меня к себе подпускает» - поделился Сергей Кукушкин.



Сейчас коршун пока еще слаб, но как только окрепнет, специалисты выпустят его в естественную среду обитания.



Коршуны – крупные хищники, вес взрослых особей достигает 1 кг, а размах крыльев достигает полутора метра. Они приносят неоценимую пользу, как санитары леса и водоёмов, уничтожая больных животных и рыб. С самых первых дней жизни они ведут себя очень агрессивно, даже жестоко, а драки между птенцами часто приводят к гибели самых слабых из них.



Фото: РАЛХ





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