Москвичи не хотят переноса столицы

А жители Омска, Красноярска и Новосибирска готовы к принятию статуса столицы своими городами



Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что, если когда-нибудь Москва лишится столичного статуса, то ее экономика от этого не пострадает. Однако 7 из 10 москвичей против переноса столицы. В опросе сервиса



Против переноса столицы в другой город 69% москвичей. «Нужно не столько столицу переносить, сколько создать города-экономические центры»; «Работы людям не останется, крупные и стабильные работодатели при переносе столицы уедут», - объясняют респонденты.



Лишь каждый пятый москвич хотел бы, чтобы столицу России перенесли в другой город (19%). «Пусть в Москве станет тише и спокойнее от огромного скопления автомобилей и людей»; «Бюрократический аппарат перераспределить по малонаселенным провинциям»; «Необходимо перенести столицу в другой город, поскольку ресурсы в Москве истощены, перенаселенность, хамство только ужесточилось, а чем дальше от Москвы, тем люди проще и человечнее», — аргументируют жители столицы.



Мужчины вдвое чаще женщин выступали за перенос столицы из Москвы в другой город: 27% против 12%. Чем старше респонденты, тем чаще идея переноса столицы находит среди них отклик (13% среди молодежи до 24 лет и 21% среди граждан старше 45 лет).



В то время пока москвичи выступают против переноса столицы в другой город, жители Омска, Красноярска и Новосибирска чаще остальных



Фото: pixabay.com Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что, если когда-нибудь Москва лишится столичного статуса, то ее экономика от этого не пострадает. Однако 7 из 10 москвичей против переноса столицы. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 экономически активных жителей Москвы.Против переноса столицы в другой город 69% москвичей. «Нужно не столько столицу переносить, сколько создать города-экономические центры»; «Работы людям не останется, крупные и стабильные работодатели при переносе столицы уедут», - объясняют респонденты.Лишь каждый пятый москвич хотел бы, чтобы столицу России перенесли в другой город (19%). «Пусть в Москве станет тише и спокойнее от огромного скопления автомобилей и людей»; «Бюрократический аппарат перераспределить по малонаселенным провинциям»; «Необходимо перенести столицу в другой город, поскольку ресурсы в Москве истощены, перенаселенность, хамство только ужесточилось, а чем дальше от Москвы, тем люди проще и человечнее», — аргументируют жители столицы.Мужчины вдвое чаще женщин выступали за перенос столицы из Москвы в другой город: 27% против 12%. Чем старше респонденты, тем чаще идея переноса столицы находит среди них отклик (13% среди молодежи до 24 лет и 21% среди граждан старше 45 лет).В то время пока москвичи выступают против переноса столицы в другой город, жители Омска, Красноярска и Новосибирска чаще остальных выражают готовность нести статус главного города страны. Напомним, идея о переносе столицы России время от времени вбрасывается в публичное пространство политиками, бизнесменами и другими медийными персонами. Министр обороны Сергей Шойгу предложил недавно перенести столицу России в Сибирь и построить там пять новых городов, «направленных на ту или иную сферу деятельности», с населением до 1 млн человек.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.