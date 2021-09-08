В Бурятии спасли двух рыбаков, чья лодка заглохла на Байкале

Одного из них с признаками переохлаждения спасатели передали врачам скорой помощи



В Бурятии двое мужчин отправились накануне из поселка Нижнеангарск в Ангарский сор на резиновой лодке с мотором. Погода испортилась, ветер усилился, волной захлестнуло мотор, и он заглох. На веслах подойти к берегу не представлялось возможным, лодку относило все дальше в акваторию Байкала. Мужчины набрали «112».



Вызов спасателям поступил в четвертом часу утра. Два спасателя на катере «Стрингер-550» вышли для оказания помощи, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



«Зона поиска была большая. Связь с пострадавшими держали по телефону, но они не могли определить свое точное местоположение. Координаты нам они также не смогли сбросить. Мы просили описывать всё, что они видят. Так, приблизительно, поняли, где может быть лодка. К шести утра заблудившиеся были обнаружены. Они находились в 18 км от берега. Один из пострадавших сильно замёрз», — рассказал спасатель первого класса Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО Роман Портнягин.



Спасатели оказали мужчинам первую помощь, транспортировали их до поселка Нижнеангарск, где передали одного человека с признаками переохлаждения специалистам скорой помощи.



Фото: БПСО





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