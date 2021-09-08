08.09.2021
В Улан-Удэ начали ремонтировать тротуар, за который горожане пристыдили чиновников

В Улан-Удэ начали ремонтировать тротуар, за который горожане пристыдили чиновников

Быструю реакцию властей улан-удэнцы связали с выборами

В Улан-Удэ начался ремонт тротуара, который построили в прошлом году на ул. Конечная. К этому году пешеходная дорожка уже почти полностью развалилась, за что горожане пристыдили чиновников. «Позорище», написали они в соцсетях, комментируя происходящее.

Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, как рабочие заново укладывают плитку на месте разрушенного тротуара.

«Не верю своим глазам, чудеса какие!», прокомментировала снявшая ролик горожанка.

В комментариях улан-удэнцы связывают молниеносную реакцию чиновников на проблему с предстоящими выборами.

«Просто выборы на носу». «Успевайте перед выборами свои дворы снимать и дороги». «Всего лишь тот момент, когда они всё будут делать и вынуждены, а пройдут выборы, и вы будете ждать годами!», - пишут комментаторы.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
благоустройство


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