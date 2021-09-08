В Улан-Удэ начали ремонтировать тротуар, за который горожане пристыдили чиновников

Быструю реакцию властей улан-удэнцы связали с выборами



В Улан-Удэ начался ремонт тротуара, который построили в прошлом году на ул. Конечная. К этому году пешеходная дорожка уже почти полностью развалилась , за что горожане пристыдили чиновников. «Позорище», написали они в соцсетях, комментируя происходящее.

Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, как рабочие заново укладывают плитку на месте разрушенного тротуара.



«Не верю своим глазам, чудеса какие!», прокомментировала снявшая ролик горожанка.



В комментариях улан-удэнцы связывают молниеносную реакцию чиновников на проблему с предстоящими выборами.



«Просто выборы на носу». «Успевайте перед выборами свои дворы снимать и дороги». «Всего лишь тот момент, когда они всё будут делать и вынуждены, а пройдут выборы, и вы будете ждать годами!», - пишут комментаторы.



Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ» Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, как рабочие заново укладывают плитку на месте разрушенного тротуара.«Не верю своим глазам, чудеса какие!», прокомментировала снявшая ролик горожанка.В комментариях улан-удэнцы связывают молниеносную реакцию чиновников на проблему с предстоящими выборами.«Просто выборы на носу». «Успевайте перед выборами свои дворы снимать и дороги». «Всего лишь тот момент, когда они всё будут делать и вынуждены, а пройдут выборы, и вы будете ждать годами!», - пишут комментаторы.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

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