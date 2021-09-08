В Бурятии достроили спортивный комплекс в Бичуре

Его должны были сдать еще полтора года назад, но стройка затянулась



В Бичуре завершено строительство универсального физкультурно-спортивного комплекса с бассейном «Планета спорта». Стоимость объекта составила 115 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в течение месяца ФСК получит лицензию по шести образовательным программам и распахнет свои двери для любителей спорта. Комплекс считается учреждением дополнительного образования для детей, однако посещать его могут все желающие жители района.



7 сентября ФСК посетил глава Бурятии.



- Реализация национальных проектов позволяет делать многое для воспитания здорового поколения. Село Бичура самое большое в районе, здесь работает пять средних школ, проживает десять тысяч человек. Теперь они смогут заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни организованно вот в таком спортивном центре, оборудованном по последнему слову. Поздравляю всех с завершением строительства этого социально значимого объекта! – сказал Алексей Цыденов.



На первом этаже спорткомплекса размещен универсальный спортивный зал для игр в баскетбол и волейбол, тренировочных занятий и проведения культурно-массовых мероприятий. В зале имеются 70 зрительских мест, в том числе три - для маломобильных граждан, гардероб, касса, кабинет охраны с пожарным постом, душевые с санузлами, зал с большим бассейном на 70 кв. м. и сауной на электрообогреве. При необходимости оказания первой медицинской помощи предусмотрен медицинский кабинет с процедурной. Для обеспечения горячим питанием посетителей и персонала спроектирован буфет, работающий на готовой продукции.



На втором этаже размещены борцовский и тренажерный залы, а также административно-бытовые помещения: кабинет на три рабочих места, тренерская, гардеробные для персонала, оборудованные санузлами. Комплекс оборудован подъемником для посетителей на 400 кг.



- ФСК для нас это большая победа. У нас выросли прославленные боксеры – Кристина Ткачева, чемпионка Европы Ангелина Кабакова, Георгий Кушиташвили. Мы хотим продолжать славные традиции воспитания чемпионов, и большой физкультурно-спортивный комплекс предоставит нам такую возможность. После получения лицензии мы планируем запустить мероприятия в ежемесячном цикле. У нас практически у каждой школы есть собственный автобус, на котором дети смогут приезжать на занятия в ФСК по графику, - отметил глава Бичурского района Василий Смолин.



Напомним, строительство спорткомплекса в Бичуре началось в 2019 году, в феврале 2020 года объект уже должны были сдать. Однако стройка затянулась. Как заявили местные власти, причиной этого стала



- У нас был ряд претензий к строительству, к подрядной организации. Недавно доделали подвесные потолки – были плохо закреплены. В душевых кабинах отсутствовал сток, вода просто разливалась, а не стекала. Долго возились с вентиляцией, в теплых полах имелась течь. Можно сказать, подрядчик все работы выполнил на «шаляй-валяй», -



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в течение месяца ФСК получит лицензию по шести образовательным программам и распахнет свои двери для любителей спорта. Комплекс считается учреждением дополнительного образования для детей, однако посещать его могут все желающие жители района.7 сентября ФСК посетил глава Бурятии.- Реализация национальных проектов позволяет делать многое для воспитания здорового поколения. Село Бичура самое большое в районе, здесь работает пять средних школ, проживает десять тысяч человек. Теперь они смогут заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни организованно вот в таком спортивном центре, оборудованном по последнему слову. Поздравляю всех с завершением строительства этого социально значимого объекта! – сказал Алексей Цыденов.На первом этаже спорткомплекса размещен универсальный спортивный зал для игр в баскетбол и волейбол, тренировочных занятий и проведения культурно-массовых мероприятий. В зале имеются 70 зрительских мест, в том числе три - для маломобильных граждан, гардероб, касса, кабинет охраны с пожарным постом, душевые с санузлами, зал с большим бассейном на 70 кв. м. и сауной на электрообогреве. При необходимости оказания первой медицинской помощи предусмотрен медицинский кабинет с процедурной. Для обеспечения горячим питанием посетителей и персонала спроектирован буфет, работающий на готовой продукции.На втором этаже размещены борцовский и тренажерный залы, а также административно-бытовые помещения: кабинет на три рабочих места, тренерская, гардеробные для персонала, оборудованные санузлами. Комплекс оборудован подъемником для посетителей на 400 кг.- ФСК для нас это большая победа. У нас выросли прославленные боксеры – Кристина Ткачева, чемпионка Европы Ангелина Кабакова, Георгий Кушиташвили. Мы хотим продолжать славные традиции воспитания чемпионов, и большой физкультурно-спортивный комплекс предоставит нам такую возможность. После получения лицензии мы планируем запустить мероприятия в ежемесячном цикле. У нас практически у каждой школы есть собственный автобус, на котором дети смогут приезжать на занятия в ФСК по графику, - отметил глава Бичурского района Василий Смолин.Напомним, строительство спорткомплекса в Бичуре началось в 2019 году, в феврале 2020 года объект уже должны были сдать. Однако стройка затянулась. Как заявили местные власти, причиной этого стала плохая работа подрядной организации - ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии».- У нас был ряд претензий к строительству, к подрядной организации. Недавно доделали подвесные потолки – были плохо закреплены. В душевых кабинах отсутствовал сток, вода просто разливалась, а не стекала. Долго возились с вентиляцией, в теплых полах имелась течь. Можно сказать, подрядчик все работы выполнил на «шаляй-валяй», - рассказывал весной этого года глава района Василий Смолин.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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