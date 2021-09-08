В подтопленной Бурятии спасатели кормят людей и лошадей

Кони оказались на острове, а в затопленные поселки доставляют воду, еду и начальство



Подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и аэромобильной группировки регионального главка МЧС продолжают работать в подтопленных населенных пунктах.



Вчера только спасатели БРПСС в поселке Наушки доставили 500 литров бутилированной воды и 40 кг продуктов для местных жителей, а также покормили лошадей, которые до сих пор остаются на отрезанном водой острове, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В селе Поселье Иволгинсокого района спасатели БРПСС перевезли шесть человек, из них два ребенка. А также - транспортировали сотрудников администрации к пострадавшим домовладениям для оценки ущерба. Работы по оказанию помощи населению продолжаются.



В Кяхтинском районе Бурятии сегодня поверхностными и грунтовыми водами подтоплены 372 придомовые территории, в 10 домах вода находится выше уровня пола. В Поселье поверхностными и грунтовыми водами подтоплен 361 придомовой участок, в 37 домах вода выше уровня пола.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



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