Лесники Бурятии ловят «черных» лесорубов с помощью маячка

Специальный чип, спрятанный в срубленных стволах, позволяет отследить, куда отправилась древесина



В Бурятии сотрудники Заудинского лесничества во время патрулирования лесов обнаружили незаконно заготовленную древесину, которая была готова к вывозу. Лесники решили установить фотоловушку, а также спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправится древесина.



Долго ждать не пришлось – уже к вечеру в кадр попали двое мужчин, которые приехали на место рубки, загрузили древесину в автомобиль и выехали из леса. Лесники отследили маршрут, куда отправилась древесина и поняли, что мужчины направляются на пилораму в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района. Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и поджидали правонарушителей у ворот, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В отношении нарушителей составлены протоколы. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 83 тысячи рублей. Все материалы переданы в полицию для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



Фото: РАЛХ





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