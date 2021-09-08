В Улан-Удэ уже более 350 домов подключили к теплу

Председатель Комитета городского хозяйства проверил, как идет процесс





В столице Бурятии идет третий день подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 8 утра 8 сентября в городе подключено 358 домов и 160 соцобъектов.

– Управляющие компании смотрят, появилось ли давление до входных задвижек на вводе. Здесь в этом доме мы видим, что по подающему и обратному трубопроводу давление есть. Дом к запуску готов, – отметила начальник отдела по взаимодействию с потребителями УУЭК «ТГК-14» Евгения Курикалова.





Сегодня председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев проверил ход подачи отопления в многоквартирном доме по ул. Ключевская, 60А.Система подготовки к отопительному сезону изменилась еще в прошлом году. Тогда впервые были созданы три подкомиссии – в каждом районе своя комиссия, у ТГК-14 распределены специалисты по каждому районы.– В прошлом году мы уже прошли каждый подвал. В этом году мы сделали ставку на качество. На сегодняшний день все многоквартирные дома к отопительному периоду готовы, паспорта получены. Комиссии в трех районах проверили все дома, устранили выявленные замечания, – сказал Сергей Гашев.Перед запуском тепла сотрудники ТГК-14 обзванивают управляющие компании и узнают готовность домов к приему нагрузки.Тепло в доме по ул. Ключевская, 60А было подано в штатном режиме.Директор управляющей компании «Ангара», на балансе которой 22 дома, отметил, что тепловой узел как и дом полностью готовы к приему тепловой нагрузки.– Наша система проверена, опресована. Ранее здесь были неисправны теплообменные аппараты, отсутствовал насос на смешивании, теплоизоляция, системы предохранения, не работали системы автоматики. Сейчас все это восстановлено и запущено, – сообщил Алексей Саргаев.После запуска тепла управляющая компания должна отрегулировать систему отопления уже внутри дома.– Выпустить воздух, который мог образоваться при запуске. Если в квартирах радиаторы не прогрелись, то управляющая компания ответственна за это. Она обязана прийти, разобраться и дать тепло в каждую квартиру. Если в доме нет УК, то жители могут обратиться в диспетчерскую службу ТГК-14 по телефону: 46-69-37, – сказала Евгения Курикалова.Напомним, в этом году срок отопительного сезона был перенесен на девять дней раньше. Тепло будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.Для подключения отопления в индивидуальных жилых домах собственникам необходимо подготовить систему отопления к зимнему периоду, установить дроссельные устройства и убедиться в отсутствии долгов за потребленную тепловую энергию. Частные дома будут подключены после подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома, отметили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ