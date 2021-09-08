В Бурятии в высокогорном райцентре Орлик впервые уложили асфальт

Для асфальтирования улиц в Восточных Саянах запущен асфальтовый завод и дробильный комплекс щебня



В Бурятии в селе Орлик, райцентре отдаленного Окинского района в Восточных Саянах, отремонтировали сразу несколько улиц общей протяженностью более 5 км. На капремонт из дорожного фонда республики выделили около 200 млн рублей с софинансированием из местного бюджета, сообщили в минстрое республики.



Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в ходе рабочей поездки в Окинский район оценил ход дорожных работ.



«Это первый промышленный асфальт в нашем районе.В 1986-87 годах вручную было уложено около одного километра асфальтобетонного покрытия, и, конечно, с течением времени все пришло в негодность. И вот на сегодняшний день у нас есть пять новых километров асфальта на двух центральных улицах и примыканиях к ним», - рассказывает Матвей Мадасов, глава Окинского района.



На улицах установили освещение, устроили тротуары. До завершения работ осталось буквально полмесяца.



«В 2018 году впервые побывав в Орлике, мы с главой республики Алексеем Цыденовым приняли решение изыскать ресурсы из бюджета региона на приведение улиц райцентра в нормативное состояние. Для асфальтирования улиц нам пришлось организовать здесь асфальтовый завод, дробильный комплекс для заготовки щебня, ведь Окинский – отдаленный, и подрядчики сюда заходить не хотят. Прошло два года и вот что мы видим сегодня: гладкие, ровные дороги, яркое освещение улиц, тротуары. Теперь женщины могут спокойно надевать туфли, не боясь увязнуть в песке. Сейчас главная задача руководства района сформировать финансовый источник, чтобы все это содержать в порядке. И как глава района доложил, они уже закупили необходимую технику », - рассказал Евгений Луковников.



Кроме того, будут завершены работы по устройству системы водоотвода, укреплены откосы и заасфальтирована парковка перед районной администрацией.



Также рассмотрен вопрос по строительству моста через реку Орлик. Старый деревянный, который давно прогнил, был единственной транспортной артерией соединяющей райцентр и удаленные сельские поселения. В них проживает около 1500 человек. В настоящее время здесь установлен временный мост.



«В ходе рабочей поездки принято решение о старте проектно-изыскательских работ по мосту через реку Орлик. Предварительно обсудили нюансы технического задания, в рамках которого проектировщику необходимо будет рассмотреть два типа мостов в железобетонном и металлическом исполнении. Проведение проектно-изыскательских работ запланировано на 2021-22 год. Финансирование будет предусмотрено из дорожного фонда Бурятии. Строительство скорее всего начнется в 2023 году. Стоимость проектно- изыскательских работ варьируется от 5 млн рублей, стоимость самого моста будет известна уже после проведения этих работ», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Кроме того, новые железобетонные мосты заменят старые деревянные и на региональной дороге Монды-Орлик. В следующем году планируется строительство моста через реку Сорок на 114-м километре и реку Нур Холой на 117-м километре. До 2024 года планируется отремонтировать восемь мостов.



Фото: пресс-служба министерства по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства Бурятии



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