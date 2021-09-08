Жители пригорода Улан-Удэ наткнулись в огороде на змею

Рептилия появилась в микрорайоне Дивизионный
Жители Бурятии продолжают сталкиваться со змеями. Как правило, их замечают в пригородных лесах, но порой рептилии проникают и в город.
Так, змею на своем огороде увидели жители улицы Нерчинской, что находится на первом участке микрорайона Дивизионный. Как видно на размещенном в соцсетях видео, змея спокойно ползала по участку – сначала возле поленницы, а затем направилась в сторону грядок.
Это уже не первая встреча горожан с пресмыкающимися. В начале августа улан-удэнка заметила змею на остановке «Юбилейный», также необычных гостей встречали в районе «Виадука» и городской набережной.
Довольно часто змей обнаруживают во дворах домов в сотых кварталах. В конце августа змея заползла к жителю Хоринска в огород. Это был ядовитый щитомордник.
Ранее сотрудники нацпарка давали рекомендации, как вести себя в случае столкновения со змеёй:
- если вы заметили змею, не пытайтесь её поймать, преследовать или тем более убить и она спокойно скроется;
- ни в коем случае не пытайтесь потрогать змею руками или схватить её;
- старайтесь перемещаться не бесшумно — услышав ваши шаги, змея уползёт, а вы даже не будете знать, что она была поблизости;
- остерегайтесь совать руки в скалистые щели, в заросли густой травы, под коряги и развалины;
- при перемещениях ночью и в сумерках надо быть максимально осторожным — большинство змей наиболее активны именно в этот период.
Фото и видео: соцсети
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