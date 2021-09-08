Жители пригорода Улан-Удэ наткнулись в огороде на змею

Рептилия появилась в микрорайоне Дивизионный





Жители Бурятии продолжают сталкиваться со змеями. Как правило, их замечают в пригородных лесах, но порой рептилии проникают и в город.

Довольно часто змей обнаруживают во дворах домов в сотых кварталах. В конце августа змея заползла к жителю Хоринска в огород. Это был ядовитый щитомордник.











Так, змею на своем огороде увидели жители улицы Нерчинской, что находится на первом участке микрорайона Дивизионный. Как видно на размещенном в соцсетях видео, змея спокойно ползала по участку – сначала возле поленницы, а затем направилась в сторону грядок.Это уже не первая встреча горожан с пресмыкающимися. В начале августа улан-удэнка заметила змею на остановке «Юбилейный», также необычных гостей встречали в районе «Виадука» и городской набережной.Ранее сотрудники нацпарка давали рекомендации, как вести себя в случае столкновения со змеёй:- если вы заметили змею, не пытайтесь её поймать, преследовать или тем более убить и она спокойно скроется;- ни в коем случае не пытайтесь потрогать змею руками или схватить её;- старайтесь перемещаться не бесшумно — услышав ваши шаги, змея уползёт, а вы даже не будете знать, что она была поблизости;- остерегайтесь совать руки в скалистые щели, в заросли густой травы, под коряги и развалины;- при перемещениях ночью и в сумерках надо быть максимально осторожным — большинство змей наиболее активны именно в этот период.Фото и видео: соцсети