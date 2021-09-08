В Улан-Удэ снова начали работать штабы по отлову безнадзорных животных

Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер»



В Улан-Удэ возобновили работу штабов по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщили в Комитете городского хозяйства.



В нынешнем году в городе было отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место обитания) в естественную среду 2 442 безнадзорных животных. Также в этом году были значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних животных, но это не останавливает недобросовестных хозяев, так как на сегодня оформлено 216 протоколов.



Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8:30 до 17:30, в выходные прием заявок ведется через мессенджеры.



В Советском районе прием заявок осуществляется по тел. 22-66-62. Группа в Вайбере называется



С 1 марта 2021 года в Улан-Удэ согласно муниципальному контракту по отлову безнадзорных животных работает компания ООО «Байкалагроветторг». Она обязана в течение всего года обеспечить оказание услуг в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». В компанию можно передать факты и адреса нахождения животных по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314. Режим работы диспетчерской с 8:00 до 18:00.



Компания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных.



Напомним, за нарушения правил выгула и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека будут взиматься штрафы с граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушение порядка регистрации домашних животных предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ возобновили работу штабов по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщили в Комитете городского хозяйства.В нынешнем году в городе было отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место обитания) в естественную среду 2 442 безнадзорных животных. Также в этом году были значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних животных, но это не останавливает недобросовестных хозяев, так как на сегодня оформлено 216 протоколов.Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8:30 до 17:30, в выходные прием заявок ведется через мессенджеры.В Советском районе прием заявок осуществляется по тел. 22-66-62. Группа в Вайбере называется «Отлов собак по Советскому рн» . В Железнодорожном районе можно передать информацию по тел. 44-30-00. Группа в Вайбере называется «Штаб ЖД района по собакам» . В Октябрьском районе работает оперативный штаб по тел. 29-01-30 с 8:00 до 18:00. Группа называется «Собаки мкр. Комушка Радужный Забайк-ий» С 1 марта 2021 года в Улан-Удэ согласно муниципальному контракту по отлову безнадзорных животных работает компания ООО «Байкалагроветторг». Она обязана в течение всего года обеспечить оказание услуг в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». В компанию можно передать факты и адреса нахождения животных поКомпания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных.Напомним, за нарушения правил выгула и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека будут взиматься штрафы с граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушение порядка регистрации домашних животных предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: ulan-ude-info.ru

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