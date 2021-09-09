В Бурятии резко подорожал уголь

«Черное золото» выросло в цене сразу на 40%





Вслед за практически двукратным ростом мировых цен на качественный энергетический уголь, в Бурятии с 1 сентября подорожал и самый низкосортный бурый уголь, используемый местным населением для отопления жилищ.

В Улан-Удэ стоимость угля вместе с доставкой выросла с 2000 до 2800 рублей за тонну. Речь в основном идет о наиболее популярном в частном секторе и ранее недорогом холбольджинском угле.- Неделю назад машину угля покупал за 6 тысяч, сегодня - уже 7500, - жалуется в соцсетях улан-удэнец, отапливающий зимой свое жилище углем. - Настала пора готовиться к холодному периоду, а цена выросла.Угольщики объясняют подорожание общей инфляцией, ростом цен на дизтопливо и пр. Все равно купят, куда денутся. Ведь альтернативные источники тоже подорожали. Так, одна тонна сжиженного газа (СУГ) в Бурятии с 2019 года подорожала с 24 тыс. до 62 тыс. рублей за тонну в августе 2021 года. Что делает экономически бессмысленным отопление жилищ сжиженным газом.Между тем все последние годы цена на уголь в Бурятии стояла на месте, а более экологичная альтернатива - отопление дровами, наоборот, становилась все дороже. Ведь к этому времени власти ужесточили требования к получателям лесных делян, усилилась борьба с «черными лесорубами», и предложение дров снизилось. У дров выросла и транспортная составляющая - везти их теперь приходилось издалека, так как в окрестностях лес вырубили. Соответственно, цены на дрова ушли в космос. В итоге частный сектор перешел на уголь, и Улан-Удэ стал задыхаться от густого смога, а концентрация бензопирена и мелких пылевых частиц, вредных для легких, выросла в несколько раз.- Дешевый, доступный, но некачественный уголь - очень негативный фактор для состояния воздушной среды Улан-Удэ, тем более что уголь частному сектору поставляется не каменный, а бурый, еще «несозревший», - рассказывает экономист Александр Шулунов. - Ведь одна из причин закрытия нерентабельного Холбольджинского угольного разреза в Селенгинском районе заключалась в том, что самые богатые и качественные пласты выбраны еще во времена СССР, а остался лишь «несозревший», можно сказать, некачественный уголь. Дающий много золы и не так хорошо горящий, как энергетический.Остатки холбольджинских залежей сегодня активно используют бизнесмены, поставляя бурый уголь населению Бурятии. В цивилизованных странах поставку подобного «топлива» давно бы запретили. Но в Бурятии пока нет альтернативы такому дешевому топливу. В перспективе маячит лишь электроэнергия, темпы подорожания которой в разы меньше, чем у других источников тепла. Так, с 1 июля 2021 года стоимость киловатт/часа электроэнергии в Бурятии составила 3 рубля 5 копеек, увеличившись по сравнению с январем 2021 года всего на 11 копеек.По мнению экономистов, из-за роста стоимости угля и дров со временем население будет все более активно использовать электроотопление. Не случайно в последние годы в Бурятии, по данным энергетиков, в зимний период стабильно увеличивается потребление электроэнергии для отопительных нужд. А эксперимент в Улан-Удэ доктора наук Андрея Номоева показал, что стоимость отопления утепленных домов электроэнергией сравнялась с ценой обогрева ставшими «золотыми» дровами.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»