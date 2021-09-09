В Бурятии продолжается спад COVID-19

В минувшие сутки зафиксировано 77 новых заражений коронавирусом



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 176. Это на 77 случаев больше, чем было в среду. Из них 49% (27 855) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 794 человек, трое – за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 58 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 6 686 человек.



В стационарах получают лечение 316 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 282. В отделениях реанимации находится 46 пациентов (из них старше 65 лет – 29), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 990 человек..



Всего выздоровели от коронавируса 49 278 (+33) человек, дополнительно сняты с наблюдения 48 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 405 коек: занято – 316, свободно – 89 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%.



За сутки проведено исследований от 1 911 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 483 993 исследований.



Завершили вакцинацию 27 499 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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