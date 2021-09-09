В Улан-Удэ продолжает расти уровень Селенги

Слой выхода воды на пойму реки составляет 9 см







В Улан-Удэ сегодня уровень воды в Селенге составляет 239 см, поднявшись на 2 см за сутки, слой выхода воды на пойму составляет 9 см, сообщили в городской администрации .⠀

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Уровень воды в Уде составил 108 см, упав на 1 см за сутки.⠀

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Напоминаем, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀



Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀



Фото: ulan-ude-info.ru



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