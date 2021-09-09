В Бурятии заключенного оштрафовали за мат в адрес сотрудника колонии

Размер штрафа составил 3 тысячи рублей



Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возбудил административное дело в отношении осужденного из колонии строгого режима.

«Отбывая наказание в одной из исправительных колоний строгого режима за совершение ряда особо тяжких преступлений, мужчина высказал в адрес сотрудника учреждения пенитенциарной системы оскорбления с использованием ненормативной лексики», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



По итогам рассмотрения административного дела суд оштрафовал заключенного на 3 тысячи рублей.



Постановление вступило в законную силу.



Фото: «Номер один» «Отбывая наказание в одной из исправительных колоний строгого режима за совершение ряда особо тяжких преступлений, мужчина высказал в адрес сотрудника учреждения пенитенциарной системы оскорбления с использованием ненормативной лексики», - сообщили в прокуратуре Бурятии.По итогам рассмотрения административного дела суд оштрафовал заключенного на 3 тысячи рублей.Постановление вступило в законную силу.Фото: «Номер один»

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