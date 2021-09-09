09.09.2021
В Бурятии заключенного оштрафовали за мат в адрес сотрудника колонии

В Бурятии заключенного оштрафовали за мат в адрес сотрудника колонии

Размер штрафа составил 3 тысячи рублей

Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возбудил административное дело в отношении осужденного из колонии строгого режима.

«Отбывая наказание в одной из исправительных колоний строгого режима за совершение ряда особо тяжких преступлений, мужчина высказал в адрес сотрудника учреждения пенитенциарной системы оскорбления с использованием ненормативной лексики», - сообщили в прокуратуре  Бурятии.

По итогам рассмотрения административного дела суд оштрафовал заключенного на 3 тысячи рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
штрафы


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