Нерестовый омуль в Бурятии изымают десятками килограммов

Рыба начала заходить реки республики на размножение





Бурятия – основной регион, где нерестится байкальский омуль. Скоро он соберется в большие косяки, войдет в реки, стекающие в Байкал, и начнет упорно двигаться против течения, вверх, чтобы достичь нерестилищ.

Наибольшее количество омулей-производителей, по традиции, ожидается в реке Селенге – главном притоке озера. В обширной селенгинской дельте уже поставлены девять межведомственных рыбоохранных постов, работают три оперативных группы, используется необходимое количество машин и оборудования, в т. ч. три жилых комплекса «Садко» и четыре жилых вагона. Пущены в ход 16 катеров, а также теплоходы.В Баргузинском районе концентрации нерестового омуля не наблюдается, на севере Байкала тоже. Но патрулирование идет.7 сентября в заливе Провал контрольный улов бурятских ученых за десять минут составил порядка 25 килограммов нерестового омуля.«В протоках дельты Селенги в районе Красного Яра в контрольной «сплавке» было 25 экземпляров омуля. То есть отмечается заход нерестового омуля. В ближайшее время рыба должна уже появиться в районе нашего учетного пункта в районе села Малое Колесово», - говорят ученые, следящие за ходом рыбы.По реке Баргузин (средняя часть Байкала) высокий уровень воды не позволил начать вести научный учет на традиционном участке, поэтому контрольные «сплавки» делают у другого села. Там первая нерестовая рыба отмечена 6 сентября«Судя по составу, это омуль, который обычно заходит в августе и идет на самые верхние нерестилища реки Баргузин. Массового захода пока нет», - констатируют специалисты.Недавно группа ученых выехала в район Посольского сора, скоро от них должны поступить первые сведения. Так что нерестовый сезон разворачивается все шире.«Главрыбвод» в лице Байкальского филиала приготовился к заготовке омулей-производителей для получения икры и закладки на инкубацию на заводах. Искусственному воспроизведению главной рыбы Байкала уделяют большое внимание.Согласно разрешениям, есть два пункта отлова. В целом, планируется заготовить около 65 тонн производителей – 15 тонн на одном пункте у Култушной и примерно 50 тонн на другом, на Бельской гриве. На последнем пункте уже фиксируется небольшой заход омуля.«На Большереченском заводе идет реконструкция, вместе с тем, садковая база готова к приему производителей. Параллельно готовим Селенгинский экспериментальный завод. В целом, мы готовы, должны справиться», - заверяют рыбоводы.Как было заявлено в ходе заседания республиканского штаба по омулевому нересту, информация о движении нерестовых косяков будет в приоритетном порядке передаваться силовикам, чтобы те оперативно маневрировали силами и средствами. А потом - остальным структурам.«Нерестовых» рейдов рыбоохраной проведено 118 (+28 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года) – почти все совместно с силовиками. Выявлено 71 нарушение рыбоохранного законодательства (+22 процента), по которым изъято 13 единиц водного транспорта, 50 штук сетей на 3,6 км, 71 кг нелегально добытого нерестового омуля (втрое больше, чем год назад).Получается, что, в среднем, за каждым нарушением стоит один килограмм омуля.«Работа производится по трем основным направлениям – Северобайкальск, Баргузин и Улан-Удэ – Кабанск по реке Селенга. Основная работа сейчас идет по реке Селенга в Кабанском районе. В постоянном режиме селенгинское мелководье патрулируют группы рыбоохраны совместно с сотрудниками Росгвардии Бурятии и Иркутской области, ОВД и Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте», - сообщил начальник отдела рыбоохраны Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства (АБТУР) Александр Ежов.На данный момент в работе по охране нерестового омуля задействован один беспилотник. Скоро прибудет второй. С будущей недели в Кабанском районе будут задействованы два дрона. Из Азово-Черноморского управления Росрыболовства на помощь направлены четыре инспектора. Они уже работают. Традиционно, приехали иркутские и забайкальские рыбинспекторы.В реках Баргузин и Селенга отмечается высокий уровень воды. Рыбе будет трудно идти против такого течения. Из-за повышенного уровня Байкала частично затоплены прибрежные территории на берегу озера.Фото: Росгвардия Бурятии