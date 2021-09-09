В Улан-Удэ задержаны похитительницы одежды

Полицейские раскрыли кражи из магазинов, задержав дух горожанок



В Улан-Удэ в полицию Советского района поступило заявление о краже от управляющей магазина одежды на ул. Корабельная. Женщина рассказала, что работники магазина при инвентаризации выявили недостачу, сообщили в МВД по Бурятии.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили, что противоправное деяние совершили две женщины.



По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые горожанки в возрасте 32 и 43 лет.



Дознанием установлено, что днем 4 сентября подруги, выбрав понравившуюся одежду, зашли в разные примерочные кабинки. Спустя некоторое время женщины покинули кабинки с меньшим количеством одежды. Похищенное они сложили в сумки и вышли из торговой точки. Одна из них похитила не оборудованное антикражным устройством женское полупальто, а другая, сняв бирки, жакет и юбку. Общий ущерб составил более восьми тысяч рублей.



Похищенные вещи изъяты полицейскими. Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.



Фото: pixabay.com



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