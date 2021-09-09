Сегодня в Улан-Удэ 150 домов останутся без света

Электричества не будет до 18:00





Сегодня на Левом берегу Улан-Удэ до 18:00 будет отключена электроэнергия у 150 абонентов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за это время будет поднята на фундамент трансформаторная подстанция по ул. Блюхера, которой может угрожать подтопление грунтовыми водами.

Список улиц, попадающих под отключение:





– В связи с ростом уровня воды в Селенге и последующим ростом грунтовых вод принято решение провести такие работы. Подготовительные работы уже сделаны: привезли щебень, комплектующие и т. д., – сообщил первый заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.Кроме того, в октябре с понижением температуры возрастет нагрузка на электросети в районе Левобережья, поэтому все работы будут проведены оперативно в течение дня.Напомним, ранее специалисты подняли на 40 см электрическую подстанцию по улице Грачевская.Фото: мэрия Улан-Удэ