В Улан-Удэ приставы приостановили работу бара «Мохито»

В перечень нарушений включили даже приспущенную маску одного из сотрудников заведения







В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 90 суток работу бара «Мохито» в связи с выявленными нарушениями антиковидных мер, сообщили в УФССП по Бурятии. В ходе проверки сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в заведении.



Так, индивидуальным предпринимателем не было обеспечено проведение качественной уборки помещений, отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, в зале не было разметки для соблюдения посетителями социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. Кроме того, на момент осмотра у одного из сотрудников была приспущена маска.



В связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или возникновения угрозы распространения COVID-19 индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 90 суток.



На основании постановления суда в Советском районном отделении УФССП России по Бурятии возбудили исполнительное производство. В связи с угрозой жизни и здоровью граждан судебный пристав-исполнитель немедленно выехал по месту нахождения кафе.



Сейчас работа бара приостановлена, а собственник предприятия общественного питания предупрежден об административной и уголовной ответственности за несанкционированное возобновление деятельности.



Стоит отметить, что в случае устранения нарушений досрочно, владельцы кафе имеют право обратиться в суд за прекращением исполнительного производства об административном приостановлении деятельности.



Фото: r03.fssp.gov.ru





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