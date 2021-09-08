Спикер Хурала Бурятии побывал на открытии спорткомплекса в Бичуре

Владимир Павлов поздравил земляков со знаменательным событием







Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов совместно с главой республики Алексеем Цыденовым принял участие в открытии физкультурно-спортивного комплекса в селе Бичура.

«Планета спорта» - так назван спортивный комплекс, строительство которого состоялось благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». На трех тысячах квадратных метрах двухэтажного здания разместились спортивные залы, тренерский, медицинский и массажные кабинеты, есть бассейн, сауна, предусмотрен буфет, гардеробная и подсобные помещения. Объект оборудован подъемником для людей с ограниченными возможностями. На его строительство было потрачено 108 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.Поздравляя земляков со знаменательным событием, Владимир Павлов отметил, что строительство физкультурно-спортивного комплекса было в депутатских наказах избирателей и сегодня пожелание осуществилось.- Мы с вами прошли долгий и трудный путь, но прошли его не зря. Сегодня красивое, просторное здание с необходимыми площадями, инфраструктурой для занятий волейболом, баскетболом, борцовским залом, тренажерами, а главное бассейном позволит развивать спорт не только в Бичуре, но и всем Бичурском районе, - сказал глава республиканского парламента. - Думаю, районная администрация и соответствующий комитет по развитию молодёжной политики и спорту смогут организовать работу так, чтобы охватить спортом максимальное количество людей, особенно молодёжь. В спорткомплексе созданы комфортные условия, чтобы сельчане могли заниматься разными видами спорта и вести здоровый образ жизни.Фото: Хурал Бурятии