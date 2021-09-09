В пригороде Читы стреляли в полицейского

Он госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет



В поселке Смоленка Читинского района Забайкальского края сегодня ночью неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находившегося за рулем служебного автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ – «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа2, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около часа ночи к служебному полицейскому автомобилю «Газель» подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия.



Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.



Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Произведен осмотр места происшествия, на место инцидента направлены следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СК для оказания помощи в обнаружении и изъятии следов и предметов, которые могут иметь значение для следствия.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.