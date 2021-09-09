Успехи в школе – в распорядке дня

Врач-педиатр рассказала, как грамотно составить и придерживаться режима дня





Начался учебный год. И после долгих летних каникул дети возвращаются к привычному режиму дня, а первоклассники будут привыкать к новому распорядку. Чтобы переход от садика к школе прошел безболезненно, важно грамотно составить и придерживаться режима дня. О том, как это сделать, мы поговорили со Светланой Гармажаповой, врачом-педиатром Детского центра здоровья.

- Нужно составить правильный график дня, чтобы малыш успевал делать уроки, играть, отдыхать. От этого напрямую зависит состояние здоровья, положительные оценки в школе и физическое развитие ребенка. Режим дня школьника начальных классов должен включать в себя:• занятия в школе и дома;• регулярный отдых на свежем воздухе;• полноценное питание;• крепкий, здоровый сон;• увлечения и занятия на выбор ребенка.Можно своими руками нарисовать расписание ребенку и повесить на видное место. А можно купить специальный бланк и заполнить его. Расписание будет зависеть от того, в какую смену учится ребёнок и сколько уроков в день.- У ребенка младших классов сон должен составлять не менее 11 часов. Если ребенок, посещая школу, часто переносит заболевания, ему рекомендуется сон днем после учебных занятий. Во время сна он наберется сил и энергии, что поможет в выполнении домашнего задания.Лучше укладывать ребенка спать в 9 или 10 вечера, чтобы он успел выспаться, а утром собраться в школу. Нельзя кричать на малыша, ругаться перед сном, иначе он расстроится, возбудится нервная система, и он не сможет спокойно уснуть. Расспросите его о прошедшем дне, обсудите имеющиеся проблемы и похвалите за его успехи.- В силах родителей обеспечить утренний сбор ребенка в школу без спешки и суеты. Он заключается в следующем:1. Готовить одежду и собирать портфель нужно вечером;2. Все вещи, одежда, обувь должны лежать на постоянном месте, чтобы перед занятиями не пришлось их искать;3. Обязательно проделывать утреннюю зарядку вместе с детьми, это даст им бодрости, сил, энергии на целый день;4. Завтраком кормить лучше всего после зарядки.Нужно заранее распланировать и рассчитать, сколько понадобится времени на сборы в школу. В начальных классах родители всегда обязаны провожать ребенка в школу. Нужно распределить время, чтобы идти спокойным шагом и при этом не опоздать на занятия.По дороге в школу давайте ребенку полезные рекомендации, например, объясните ребенку значения дорожных знаков, встретившихся на пути. Напоминайте, что надо смотреть за другими участниками движения, расскажите малышу об ошибках, которые часто допускают школьники при движении. Покажите ребенку, как правильно переходить улицу.- Экзамены - это, прежде всего, умственная нагрузка на организм учащихся. В этот период следует внимательно отнестись к режиму дня, периодически менять занятия и отдых. Во время сдачи экзаменов нужно строго следить за благоприятной атмосферой и обстановкой в семье.Нельзя нарушать время покоя и сна, чтобы продлить умственную нагрузку. Это может серьезно отразиться на нервной системе и на физическом состоянии школьника в целом. В выходные и праздничные дни график дня должен отличаться от учебной недели. В эти дни следует как можно дольше проводить на свежем воздухе. Во время каникул детям полезно отдыхать в оздоровительных лагерях и санаториях.Центр общественного здоровья и медицинской профилактикиФото: pixabay.com