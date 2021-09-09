Более сотни пострадавших от паводка жителей района Бурятии уже получили компенсации

Сумма выплат варьируется от 10 до 100 тысяч рублей





В Кяхтинском районе Бурятии начались выплаты компенсаций жителям населенных пунктов, пострадавшим от природной стихии. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на данный момент выплаты перечислены уже 132 гражданам.

Так, в поселке Наушки перечисления по 10 тыс. рублей получили 34 человека, 6 человек - по 100 тыс. рублей и один человек – 50 тыс. рублей. В селе Хоронхой выплаты в размере 10 тысяч получили 31 человек, еще 26 - по 100 тыс. рублей. В селе Усть-Кяхта материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 34 человека.Дополнительно рассчитана сумма 5,5 млн рублей на 77 человек, преимущественно для жителей поселка Наушки. В данный момент завершается документальное оформление этих выплат. Также сформированы еще 12 дел на выплаты по 100 тыс. рублей.- Мы подавали заявку на оказание материальной помощи для жителей затопляемой зоны. Сегодня пришло 40 тысяч на меня и на моих детей. Хочу поблагодарить за оказанную нам помощь, это сейчас очень нужно, - рассказала жительница ул. Набережная поселка Наушки Анна.- Мы живем в затопляемой зоне. Нынче пришла большая вода, и у нас всё утонуло: дом, огород. Хотим сказать большое спасибо МЧС, нашим поселковым, волонтёры тоже помогали. Всем большое спасибо за выплаты, не оставили нас в беде – нормально упало, как и обещали по 100, 10 тысяч на каждого человека, хоть сделаем ремонт, - рассказал житель села Хоронхой Иван.Фото: пресс-служба правительства Бурятии