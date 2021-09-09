09.09.2021
Более сотни пострадавших от паводка жителей района Бурятии уже получили компенсации

Более сотни пострадавших от паводка жителей района Бурятии уже получили компенсации

Сумма выплат варьируется от 10 до 100 тысяч рублей

В Кяхтинском районе Бурятии начались выплаты компенсаций жителям населенных пунктов, пострадавшим от природной стихии. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на данный момент выплаты перечислены уже 132 гражданам.

Так, в поселке Наушки перечисления по 10 тыс. рублей получили 34 человека, 6 человек - по 100 тыс. рублей и один человек – 50 тыс. рублей. В селе Хоронхой выплаты в размере 10 тысяч получили 31 человек, еще 26 - по 100 тыс. рублей. В селе Усть-Кяхта материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 34 человека.

Дополнительно рассчитана сумма 5,5 млн рублей на 77 человек, преимущественно для жителей поселка Наушки. В данный момент завершается документальное оформление этих выплат. Также сформированы еще 12 дел на выплаты по 100 тыс. рублей.

- Мы подавали заявку на оказание материальной помощи для жителей затопляемой зоны. Сегодня пришло 40 тысяч на меня и на моих детей. Хочу поблагодарить за оказанную нам помощь, это сейчас очень нужно, - рассказала жительница ул. Набережная поселка Наушки Анна.

- Мы живем в затопляемой зоне. Нынче пришла большая вода, и у нас всё утонуло: дом, огород. Хотим сказать большое спасибо МЧС, нашим поселковым, волонтёры тоже помогали. Всем большое спасибо за выплаты, не оставили нас в беде – нормально упало, как и обещали по 100, 10 тысяч на каждого человека, хоть сделаем ремонт, - рассказал житель села Хоронхой Иван.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
наводнение выплаты


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