В Бурятии заключенный колонии вынужден ползать на коленях

У зека сломаны ноги, но инвалидную коляску ему никто не дал





Летом этого года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратился осуждённый с Алтая, прибывший отбывать наказание в одну из колоний республики. У мужчины сломаны обе ноги, и по прибытию его положили в лечебное учреждение колонии.

Однако условия содержания там для инвалида оказались невыносимыми. Заключенный сообщил, что в помещениях нет пандусов и поручней, туалеты соответствующе не оборудованы, в палатах отсутствуют раковины. Кроме того, ему не предоставили коляску, в результате он вынужден был ползать на коленях.Поскольку в описанной заключенным ситуации имелись явные признаки нарушения закона, уполномоченная направила обращение в адрес прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Ведомство провело проверку, по результатам которой руководителям соответствующих учреждений внесено представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении, сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»