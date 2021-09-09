В Бурятии заключенный колонии вынужден ползать на коленях

У зека сломаны ноги, но инвалидную коляску ему никто не дал
Летом этого года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратился осуждённый с Алтая, прибывший отбывать наказание в одну из колоний республики. У мужчины сломаны обе ноги, и по прибытию его положили в лечебное учреждение колонии.
Однако условия содержания там для инвалида оказались невыносимыми. Заключенный сообщил, что в помещениях нет пандусов и поручней, туалеты соответствующе не оборудованы, в палатах отсутствуют раковины. Кроме того, ему не предоставили коляску, в результате он вынужден был ползать на коленях.
Поскольку в описанной заключенным ситуации имелись явные признаки нарушения закона, уполномоченная направила обращение в адрес прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Ведомство провело проверку, по результатам которой руководителям соответствующих учреждений внесено представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении, сообщили в аппарате омбудсмена.
Фото: «Номер один»
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