Безработный житель Бурятии уехал на вахту, не известив центр занятости

Мошенничество вскрылось благодаря легальному трудоустройству рыбообработчика на Камчатке





В Бурятии 31-летний мужчина в начале июня прошлого года встал на учет в Центр занятости населения как безработный. Однако через месяц отправился на заработки на рыбообработку в Камчатский край, не уведомив о трудоустройстве специалистов центра и продолжая получать пособие по безработице.



В результате за время нахождения на вахте он необоснованно получил начисления в сумме около 53 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Факт мошенничества вскрылся, когда в Пенсионный фонд от организации стали приходить взносы на обязательное пенсионное страхование гражданина, чего сам он, отправляясь на заработки, не учел.



Отметим, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался и пообещал возместить причиненный ущерб. Однако в полиции предупреждают, что подобные деяния противоправны и влекут уголовную ответственность. Максимальное наказание согласно санкции части 1 статьи. 159.2 УК РФ – арест на срок до четырех месяцев.В случае трудоустройства гражданин, получающий пособие по безработице, обязан уведомить Центр занятости населения о новых трудовых отношениях для прекращения выплат.



Фото: pixabay.com



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