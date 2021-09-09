Под Иркутском подожгли иномарку, в салоне которой находился ребенок

Шестилетняя девочка успела выбежать из машины; подозреваемых объявили в розыск



В Иркутске расследуется уголовное дело, возбужденное после покушения на убийство малолетней девочки, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По версии следствия, утром 7 сентября группа подозреваемых подъехали на автомобиле «Ниссан Кашкай» серого цвета к парковке здания, расположенного на улице Верхняя микрорайона Николов посад в рабочем поселке Маркова. Мужчина, выйдя из автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль «Мазда 6», в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия.



Умысел подозреваемых не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из автомобиля.



В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска установили личности злоумышленников.

В совершении преступления подозреваются жители а Иркутска - Маценко Ирина Юрьевна, 29 июня 1979 года рождения, в момент совершения преступления, находившаяся за рулем автомобиля «Ниссан» и ее брат Маценко Дмитрий Юрьевич, 14 марта 1968 года рождения. В настоящее время они объявлены в федеральный розыск.



Следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлены подозреваемые. Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба незамедлительно обратиться по телефонам: 8 (3952) 20-46-54 либо 112.



Фото: irk.sledcom.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.