Главный художник Буряад театра выиграла ArtMasters-2021

Натали-Кейт Пангилинан стала победительницей Национального открытого чемпионата творческих компетенций





Главный художник Бурятского драматического театра им. Х. Намсараева Натали-Кейт Пангилинан заняла первое место в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters-2021, сообщили в минкультуры Бурятии.



Известная московская художница Натали-Кейт Пангилинан переехала из столицы России в Улан-Удэ в прошлом году по приглашению Саяна Жамбалова, художественного руководителя Бурятского драматического театра. В прошлом году Натали-Кейт Пангилинан оказалась в десятке финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2021, но ей пришлось отказаться от участия в финале из-за плотного рабочего графика. В этом году финал конкурса также прошел в Москве и транслировался по Первому каналу.



Девушка отметила, что испытывает особое чувство гордости, за то, что она представила в финале чемпионата не только свои творческие работы, но и Бурятский театр драмы, в котором она работает, и в целом, всю Бурятию.



Коллектив Бурятского драматического театра им. Х. Намсараева от всей души поздравил Натали-Кейт Пангилинан с победой и пожелал ей дальнейших творческих успехов!



Фото: egov-buryatia.ru/minkults



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.