В Улан-Удэ выступил федеральный эксперт по образованию Артем Соловейчик

В рамках автотура известный педагог намерен объехать 50 городов и населенных пунктов

Двадцать лет спустя руководитель комитета по образованию партии «Новые люди», а также знаменитый эксперт в области образования Артем Соловейчик решил повторить автопутешествие по городам России. В нулевые годы Артём уже проходил этот маршрут на той же самой машине. Он увидит, как изменилась Россия за эти годы. Экспедиция стартовала в Москве 18 августа и завершится во Владивостоке. В Бурятию эксперт в образовании приехал 8 сентября, и провел встречу с учительским сообществом и молодежью. На пути планируется около 50 остановок в больших городах и маленьких посёлках. В каждом из них глава комитета встретится с местными жителями. Особое внимание он уделит вопросам образования.







Встреча с Артемом Соловейчиком состоялась в Национальной библиотеке. И в первую очередь эксперт выступил перед студентами с рассказом о прошлой поездке.

- На этом же автобусе 20 лет назад после 90-ых годов мы проехали путь Москва - Владивосток. Тогда страна была ы другом состоянии – зарплаты не платили, отопления в школах не было, учебников новых не было. Но было интересно видеть энтузиазм учителей из школ: «Очень трудно, но мы выдержим! Мы сделаем, у нас получится!» И сейчас, спустя столько лет стабильности, порядка, правил, школы аккуратные. Новые учебники есть, закупки происходят. Но при этом есть ощущение, что мы измотаны, у людей выгорание. Мы не принадлежим себе. Мне было важно понять в разговорах и встречах – действительно ли мы правильно понимаем, что происходит в стране? – высказался Артем Соловейчик.







По словам эксперта, в поездке уже подтвердился тот факт, что сейчас школы переполнены, а учителя перегружены множеством отчетов.

- Такое количество контроля было хорошим для 90-ых, но сейчас оно тормозит развитие. Есть потенциал, чтобы сделать следующий рывок – нужно дать свободу учителям. Звучит как странность – но, если дать свободу учителям, они смогут воспитать свободных самостоятельных людей. Несвободный учитель не сможет воспитать свободного человека, - добавил Артем Соловейчик.

По мнению педагога, сейчас школа задавлена формалистикой, а учителя – большой нагрузкой и огромным количеством нормативных актов. Считается нормой нагрузка 52 часа в неделю и выше. И это на фоне, как сказали сами педагоги, надвигающейся «кадровой катастрофы»: средний возраст учителей в средних школах по стране – 55 лет.

- Нужно пытаться менять систему, которая вынуждает педагога работать сверх всяких норм, и вернуть российскому учителю ощущение внутренней свободы, освободив его от контроля со стороны бесконечных бюрократических структур, - высказался Соловейчик.







По мнению эксперта, из-за того, что педагог сейчас несвободен, возникает огромная диспропорция отношений между учителями и подростками.

- Учитель не говорит то, что думает, он не преподает так, как сам понимает – не выстраивает естественную ситуацию обучения, а формирует только то, что ему спустили сверху. А это уже давно не воспитывает те качества, которые нужны детям. Так и получается, что детей воспитывают формально, а дети формализма не терпят. Их диагноз – учителя и есть виновники формализма, но это не правда. Педагоги – только проводники. Поэтому необходимо освободить учителя, дать ему хорошую зарплату и возможность уделять больше времени детям.

Кроме того, ранее Артем Соловейчик стоял у истоков создания Единого госэкзамена (ЕГЭ). Однако, как признался эксперт, сейчас ЕГЭ уже не исполняет те функции, которые были задуманы.

- ЕГЭ должен проводиться не государством, а независимыми от государства компаниями, причем конкурентными. Почему? Потому что, когда сегодня в вуз приходит ученик, который явно не готов учиться – не умеет, не знает, а у него высокие баллы – некому предъявить претензии. Вузы сначала поговорили, а потом приняли эту программу – принимают кого есть и переучивают. ЕГЭ должен быть независим от государства и так, чтобы те компании, кто проводит ЕГЭ, были подотчетны вузам. Если приходят дети неподготовленные – тогда будут претензии к этим компаниям. Вторая вещь – результаты ЕГЭ должны принадлежать только самому ученику. Пришел конверт с результатом – ребенок может его принять или нет. Сейчас очень мало вариантов пересдать – а должна быть и вторая, и третья попытка пересдать экзамен – вот было бы нормальное отношение к этим детям, - добавил Соловейчик.







Отметим, Артем Соловейчик - руководитель и главный редактор ИД «1 сентября» с 1996 года, а также профессор Lesley University (Cambridge, MA, USA). Department Education through Arts. Экс вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию ИД «Просвещение» и корпорации «Российский учебник». Издатель общероссийской газеты «Первое сентября». Основатель проекта «Школа цифрового века». Один из ведущих российских экспертов в области современного образования и воспитания. Спикер большинства российских и международных экспертных собраний и педагогических форумов. Таких как GELP Moscow, ММСО (Московский Международный Салон образования), BETT London, «Город образования». Несколько лет подряд Артём является спикером и ведущим семинаров на бизнес-форуме «ПИР».

Апологет гуманной педагогики, педагогики самоопределения Александра Наумовича Тубельского и педагогики сотрудничества Симона Львовича Соловейчика. Хорошо известно имя Соловейчика и среди родителей школьников и подростков, особенно в среде приверженцев прогрессивного и альтернативного образования.