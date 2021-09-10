Бурятию качает на «ковидных» качелях

Ежесуточное число новых заражений коронавирусом снова растет



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57255. Это на 79 случаев больше, чем было в четверг. Из них 49% (27 886) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 797 человек, трое за последние сутки ( старше 65 лет – два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 63 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 6 571 человек.



В стационарах получают лечение 319 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 294. В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 29), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 954 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 49 303 (+25) человек, дополнительно сняты с наблюдения 78 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 386 коек: занято – 319, свободно – 67 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.



За сутки проведено исследований 1 955 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 486 089 исследо



Завершили вакцинацию 276 309 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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