В Улан-Удэ Селенга за сутки прибавила еще сантиметр

Сейчас уровень реки на 10 см выше выхода на пойму





Уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ пока не только не снижается, но, напротив, немного растет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за прошедшие сутки вода поднялась еще на 1 сантиметр, достигнув отметки в 240 см. Это на 10 см выше уровня выхода реки на пойму.

Напомним, уровень Селенги достиг пика к утру 3 сентября, когда он составил 269 см. В результате грунтовыми и речными водами в Улан-Удэ были подтоплены более десятка домов и сотни участков. После этого вода в реке постепенно начала спадать. Однако с 8 сентября вода в реке снова начала прибывать.Фото: мэрия Улан-Удэ