Более миллиона тонн угля перевезла ВСЖД с начала года

Уголь перевозится для нужд предприятий ЖКХ Иркутской области и Бурятии



Восточно-Сибирская железная дорога стабильно поставляет уголь в адрес предприятий ЖКХ и теплоэнергетики, расположенных на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, сообщили в пресс-служба ВСЖД.



С начала года для нужд предприятий ЖКХ Иркутской области и Бурятии завезено около 1,1 млн тонн каменного угля. Больше половины от этого объема (55%) отгружается со станций Восточно-Сибирской железной дороги: Азей, Тулун, Челутай, Черемхово и др.



В целом, согласно заявленным планам для предприятий ЖКХ Иркутской области, потребность в твердом топливе на отопительный сезон 2021-2022 годов составляет более 1,5 млн тонн, а для коммунальных хозяйств Бурятии – около 747 тыс тонн.



С началом отопительного сезона железнодорожники проводят ежедневный мониторинг выполнения плана по погрузке угля в адрес коммунальных хозяйств. На контроле находятся запасы топлива на складах предприятий. Все возникающие вопросы, связанные со своевременностью завоза, оперативно решаются совместно с угледобывающими компаниями и операторами подвижного состава.



Для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона организовано постоянное взаимодействие ВСЖД с профильными министерствами субъектов. В рамках него осуществляется обмен актуальной информацией по нормативным и фактическим запасам угля на объектах ЖКХ.



Фото: suek.ru









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