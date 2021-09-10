В Бурятии ремонтные работы по дорожному нацпроекту ведутся почти на 60 объектах

Все работы дорожники должны закончить работы к 1 ноября





В Бурятии подвели предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На многих городских и муниципальных объектах готовность составляет более 80%. Дорожники должны закончить работы к 1 ноября, сообщили в республиканском Минтрансе.

В этом году в республике капитально отремонтируют 110 километров дорог на сумму 4,3 млрд рублей. Подрядчикам, не укладывающимся в срок, может грозить расторжение контрактов.«Есть объекты с высокой степенью готовности, есть со средней. Ведется претензионная работа. Есть объекты, где мы выставляем штрафы и, есть где расторгли контракт. В целом подрядчикам поставили задачу, чтобы до конца сентября было уложено 100% асфальтобетонного покрытия. Остальные работы можно выполнять чуть позже», - отметил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.До конца сентября асфальт должен быть уложен на всех участках. Еще месяц - на отсыпку обочин, обустройство ограждений, разметку, дорожные знаки.Так на 100% готовы 10 участков в Улан-Удэ (ул. Юного Коммунара, ул. Добролюбова, ул. Павлова, ул. Спартака, ул. Комсомольская, ул. Хахалова, ул. Королева, ул. Камова, ул. Дарвина, ул. Бабушкина). В Иволгинском районе в селе Гурульба улица Советская, в Заиграевском районе в поселке Онохой улица Трактовая.На 90% в Улан-Удэ готовы семь участков (ул. Чертенкова, а/д в 113 мкр., ул. Шумяцкого - ул. Кольцова, а/д в с. Поселье, ул. Сотниковская - ул. Акмолинская, ул. Строителей, ул. Природная). В Тарбагатайском районе в поселке Николаевский ул. Трактовая, переулок Клубный в селе Ильинка Прибайкальского района. Кроме того, на финишную прямую вышли дорожники на участке с 38 по 60 км региональной автодороги Улан-Удэ-Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи в Тарбагатайском районе.80-процентная готовность на шести участках столицы Бурятии (ул. Н. Петрова, а/д от пр. Автомобилистов до ул. Комарова, а/д по бульвару Карла Маркса, ул. Красногвардейская – ул. Заудинская, ул. Гоголя – ул. Воровского, ул. 40 лет Победы от ФАД до границы Иволгинского района). В Заиграевском районе в селе Новая Брянь на улице Русина, в Иволгинском районе селе Иволгинск на улицах Октябрьская и Пионерская.Также готовы на 80% региональные дороги в Еравнинском (Улан-Удэ-Романовка-Чита 264-294 км) и Баргузинском районах (Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 271- 291).На более чем 50% готовы два участка в Улан- Удэ (ул. Ботаническая до 13 км, ул. Чертенкова до ост. Заовражная), в Тарбагатаском районе в селе Куйтун улица Ленина, в Прибайкальском районе улица Приозерная в селе Татаурово, в Ильинке улицы Октябрьская, Титова и Новая. Готовность 50% и на региональных дорогах в Прибайкальском (Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 0 по 4 км) и Мухоршибирском районах (Мухоршибирь-Бичура-Кяхта с 0 по 9 км).Что касается участков, попавших в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в предыдущие годы, то недобросовестным подрядчикам придется вернуться на свои объекты. Например, в Улан-Удэ переделают улицу Трубачеева.«Были замечены дефекты на данном участке. Сейчас ведутся претензионные работы, локально, также работы по устранению дефектов продолжаются. Сейчас ведется процедура исполнения требования по перекладке верхнего слоя покрытия по обеим полосам движения», - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.«Одна из главных задач – снижение количества мест концентрации ДТП, повышение безопасности на дорогах. За каждой аварией стоит человеческая жизнь. Поэтому в рамках нацпроекта запланировано исполнение основных показателей - доведение доли протяженности дорожной сети агломерации, соответствующей нормативным требованиям до 79%, а региональных дорог до 48,2%», - рассказал заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Белоколодов.В Минтрансе Бурятии отметили, что работы на объектах продолжаются. Ближайшая контрольная проверка – 1 октября.Фото: Минтранс Бурятии