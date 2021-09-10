В Бурятии реконструкция участка трассы на Курумкан завершается досрочно

В следующем году планируется отремонтировать еще более 20 км дороги





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил ряд строительных объектов в Баргузинском и Курумканском районах, в том числе участок с 271-по 291 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян. Реконструкция началась благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и продолжается в рамках поручения президента России Владимира Путина.

В настоящее время дорожники вышли на финишную прямую - готовность участка составляет 80%. На всем протяжении, а это 20,5 км, уложено два слоя асфальта, третьим слоем дорожники прошли уже около 18 км и работы продолжаются.«Лимит 2021 года в объеме одного миллиарда рублей практически освоен. Остаётся сумма где-то около 250 млн - доложить асфальтобетонное покрытие, завершить работы по укреплению откосов земполотна, устройству водоотведения и завершить реконструкцию одного моста. Мостов на участке три», - рассказал Евгений Луковников.Теперь вместо старых деревянных мостов будут железобетонные. В строительстве применяли современные материалы.«В данной конструкции дорожной одежды присутствуют геосинтетические материалы, которые эффективнее распределяют нагрузку от транспортных средств, за счёт чего дорога становится прочнее и соответственно долговечнее. Также на дороге срезали крутые повороты, т.е. она стала более прямая и соответственно более безопасная», - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.В 2021 году на реконструкцию этого участка дороги дополнительно из федерального бюджета выделили миллиард рублей и подрядчик АО «Труд» завершает работы на год раньше, хотя планировалось ввести дорогу в эксплуатацию лишь в 2022 году.«В недавнем прошлом мы добирались из Баргузина в Улан-Удэ по шесть-восемь часов. Сейчас можно доехать за три-четыре часа. Теперь нам не страшны ни дождь, ни снег, ни грязь. Кроме того, мне хотелось бы выразить благодарность подрядной организации за то, что по просьбе жителей села Адамово они сделали съезд, не предусмотренный проектом, к музею-усадьбе известного российского художника Владимира Шелковникова. Также сегодня в ходе выездного совещания принято решение о том, что в следующем году в рамках содержания обустроят ещё один остановочный пункт на выезде из села Макаринино», - добавил глава Баргузинского района Михаил Мичурин.Евгений Луковников рассказал, что развитие дорожной инфраструктуры связано и с развитием туристического потенциала региона.«Планируется строительство больших гостиничных комплексов в районе Турки, там будет «Green Flow Baikal»- большая гостиница со СПА-комплексом; в районе Горячинска; и, пока не до конца решён вопрос с группой компаний «Эрмитаж». Компания планирует построить комплекс высокого класса, где можно будет встречать первых лиц государства. И, конечно, дорога также должна соответствовать, быть более безопасной и безаварийной. Поэтому мы планируем реконструкцию горно-перевального участка «Пыхта». Это достаточно аварийный участок. Необходимо сделать его более безопасным, убрать крутые повороты. Будем принимать решение под реконструкцию», - заявил зампред.Пока же в ближайших планах организовать дорогу до Курумкана. В следующем году к строительно-монтажным работам на дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан приступят на двух участках с 291 по 306 км и 306 - 312 км.Фото: Минтранс Бурятии