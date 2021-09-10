В Бурятии перед судом предстанут гендиректор «ЛПК Восток» и гражданин КНР за контрабанду

Россиянину и китайцу инкриминируется незаконный вывоз древесины стоимостью свыше 4 млн рублей



Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЛПК Восток» и гражданина КНР. Они которые обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Генеральный директор также обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Восточном следственном управлении на транспорте СКР.

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По версии следствия, в период с июня по июль 2020 года генеральный директор ООО «ЛПК Восток», действуя по предварительному сговору с гражданином КНР, в целях личного обогащения, незаконно вывезли из России в КНР пиломатериалы на сумму свыше 1,6 млн рублей. При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара внесли в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.



Кроме того, обвиняемые пытались вывезти с территории Российской Федерации в КНР 200 кубометров лесоматериалов на сумму свыше 2,4 млн рублей.

А 12 марта этого года в помещении ООО «ЛПК Восток» генеральный директор компании недовольный тем, что в помещении проводится обыск, нанес должностному лицу таможенного органа, обеспечивающему безопасность при производстве следственных действий, несколько ударов в область грудной клетки.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.



Фото: Бурятская таможня



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