В Бурятии погиб мотоциклист

Его сбил 63-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф»



В Бурятии накануне в 19:00 в Кабанском районе 63-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф» в 1,5 км от села Тресково при выполнении маневра «поворот налево» совершил столкновении с мотоциклом «Хонда» под управлением 34-летнего водителя.



В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщили в республиканской ГИБДД.



Фото: ГИБДД



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