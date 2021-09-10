Пользователей «Умного голосования» предупредили об угрозе утечки данных

Юрист Илья Ремесло заявил, что приложением невозможно пользоваться анонимно



Пользователи приложения «Умное голосование» не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики, заявил РИА Новости юрист Илья Ремесло. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК (Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).

Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.



Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за «Умного голосования». Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.



Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.



Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.



Что касается приложения для смартфонов «Навальный», то оно также представляет угрозу конфиденциальности личных данных пользователей. Установившие приложение оставляют цифровой след, заявил юрист Илья Ремесло в интервью



«Каждый человек, который скачивает приложение из специального магазина либо App Store, либо Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, который привязан к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить. Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится», - сказал юрист.



При этом Ремесло добавил, что само приложение также не гарантирует анонимность пользователей. «Прямо указано в условиях использования, в политике конфиденциальности, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ - не конкретизируется. То есть команда Навального врет о том, что они не собирают и не передают никакие личные данные пользователей, это опровергается официальными условиями использования этого приложения, которые размещены на сайте Навального», - пояснил он.



Основанием для прекращения использования приложения «Навальный» является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации». Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).



Фото: pixabay.com Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за «Умного голосования». Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.Что касается приложения для смартфонов «Навальный», то оно также представляет угрозу конфиденциальности личных данных пользователей. Установившие приложение оставляют цифровой след, заявил юрист Илья Ремесло в интервью ТАСС «Каждый человек, который скачивает приложение из специального магазина либо App Store, либо Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, который привязан к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить. Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится», - сказал юрист.При этом Ремесло добавил, что само приложение также не гарантирует анонимность пользователей. «Прямо указано в условиях использования, в политике конфиденциальности, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ - не конкретизируется. То есть команда Навального врет о том, что они не собирают и не передают никакие личные данные пользователей, это опровергается официальными условиями использования этого приложения, которые размещены на сайте Навального», - пояснил он.Основанием для прекращения использования приложения «Навальный» является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации». Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).Фото: pixabay.com

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