В Бурятии пьяный водитель иномарки столкнулся с УАЗ-31514

Водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести



В Бурятии в Заиграевском районе накануне вечером 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны поселка Онохой в направлении села Заиграево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ-31514 под управлением 34-летнего водителя.



В результате ДТП водитель и 25-летний пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской ГИБДД.



Водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 1,36 мг/л.



Фото: ГИБДД





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