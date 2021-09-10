Улан-Удэнский авиазавод начал готовить инженеров со школьной скамьи

Ученики будут готовиться для поступления на целевые места в ведущие технические вузы России



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) реализует проект профильных инженерных классов в новом формате. В совместной работе принимают участие лицей №27 и физико-математическая школа №56 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе предприятия.



«Реализация проекта поможет привлечь молодежь в авиастроение уже со школьной скамьи, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. – Для специализированной подготовки в средних и старших классах школы мы реализуем программу профильного обучения. Учебный план инженерного класса отличается от других дополнительным изучением профильных предметов и внедрением специализированных курсов, дающих уже в школе возможность профессионального выбора».



В лицее № 27 в течение двух лет (10-11 классы) ученики будут готовиться для поступления на целевые места обучения в ведущие технические вузы России, в том числе в Московский авиационный институт на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. При поддержке Улан-Удэнского авиационного завода здесь действуют учебные лаборатории по инженерно-технической работе и компьютерной графике. Подготовка позволит школьникам профильного класса плавно перейти в статус студента вуза и в дальнейшем трудоустроиться на завод.



В физико-математической школе № 56 с 8-го по 9-й класс ребят будут готовить для поступления в авиационный техникум. Помимо учебы школьников ждут интересные встречи с работниками завода, экскурсии по предприятию, знакомство с его историей и корпоративной культурой, занятия в кванториуме, спортивные мероприятия и культурно-досуговые форматы общения.







Фото: У-УАЗ Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) реализует проект профильных инженерных классов в новом формате. В совместной работе принимают участие лицей №27 и физико-математическая школа №56 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе предприятия.«Реализация проекта поможет привлечь молодежь в авиастроение уже со школьной скамьи, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. – Для специализированной подготовки в средних и старших классах школы мы реализуем программу профильного обучения. Учебный план инженерного класса отличается от других дополнительным изучением профильных предметов и внедрением специализированных курсов, дающих уже в школе возможность профессионального выбора».В лицее № 27 в течение двух лет (10-11 классы) ученики будут готовиться для поступления на целевые места обучения в ведущие технические вузы России, в том числе в Московский авиационный институт на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. При поддержке Улан-Удэнского авиационного завода здесь действуют учебные лаборатории по инженерно-технической работе и компьютерной графике. Подготовка позволит школьникам профильного класса плавно перейти в статус студента вуза и в дальнейшем трудоустроиться на завод.В физико-математической школе № 56 с 8-го по 9-й класс ребят будут готовить для поступления в авиационный техникум. Помимо учебы школьников ждут интересные встречи с работниками завода, экскурсии по предприятию, знакомство с его историей и корпоративной культурой, занятия в кванториуме, спортивные мероприятия и культурно-досуговые форматы общения. Как сообщал «Номер один» , в рамках всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха» Московский авиационный институт совместно с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления уже приступили к подготовке 20 студентов – будущих специалистов Улан-Удэнского авиационного завода.Фото: У-УАЗ

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