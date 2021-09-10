В ноябре для бурятских туристов откроется Тайланд

Правда, пока летать туда придется через Иркутск





C 4 ноября авиакомпания S7 запускает регулярный рейс «Иркутск – Пхукет», который свяжет соседний город с самым южным курортом Тайланда, недавно открытым для иностранных туристов.

Расписание с новыми рейсами авиаперевозчика — один раз в неделю — появилось на сайтах по продаже авиабилетов. Между тем, по сведениям «Номер один», в настоящее время обсуждается вопрос и об открытии к концу этого года прямых рейсов «Улан-Удэ – Пхукет».Напомним, что Росавиация еще летом выдала допуски российским авиакомпаниям, в том числе S7, на полеты в Тайланд, а аэропорт «Байкал» включен в список авиаузлов, откуда разрешены международные регулярные и чартерные рейсы в период пандемии.Добавим, что ранее наиболее отважные и одержимые бурятские путешественники добирались до Тайланда и обратно через Москву, проводя в полете аж 36 часов, не считая пересадок. Теперь же путь из Иркутска до Пхукета упрощается: в одну сторону - семь часов полета. Стоимость билетов туда-обратно пока демократичная - 25 тыс. рублей.Однако большинство туристов ждут возобновления чартерных программ.Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил, что вопрос о начале полетов зимой 2021 - 2022 из Улан-Удэ в Тайланд «находится в стадии обсуждения».- Пока точных сроков нет, ведем переговоры, - отметил он.В турагентствах информацию о скором открытии Тайланда восприняли с энтузиазмом.- Если из Иркутска и Улан-Удэ в Тайланд будет запущен чартерный рейс до Пхукета, то можно прогнозировать неплохой спрос, учитывая ограниченное число стран, доступных для туристов в этом зимнем сезоне, - сообщила улан-удэнский туроператор Мария Широкова. - Скажется эффект отложенного спроса, скоро ведь будет почти два года, как это популярное у нас направление закрыто.Между тем многое будет зависеть от динамики распространения в стране штамма delta. С сентября в Тайланде ежесуточно регистрируется по 15 тыс. случаев COVID-19. В стране по-прежнему действуют довольно жесткие ограничения. Кроме того, по прибытии в Тайланд туристы должны будут показать сертификат о прохождении в России курса полной вакцинации от коронавируса. Иначе грозит 14-дневный карантин за их счет. Также для въезда на территорию страны необходимо предварительно оформить онлайн-разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Тайланда. Пока разрешен к посещению лишь один остров - Пхукет. Но после проведения семи дней на Пхукете бурятские туристы могут поехать и на соседние острова.Фото: pixabay.com