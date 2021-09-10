Иркутянин приговорен к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство беременной жены

Ссора между супругами с трагическим финалом произошла в поселке Усть-Ордынский



В Иркутске суд признал достаточными доказательства для вынесения приговора 34-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в «убийстве, женщины заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и в «угрозе убийством», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следствием и судом установлено, что в конце апреля 2020 года мужчина вместе со своей беременной супругой находился у ее родственников в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Вечером во время ссоры с женой он схватил нож и стал угрожать ей убийством. Женщина стала выхватывать нож, получив порезы кисти. Аналогичные повреждения получила ее мать, также пытавшаяся выхватить нож из рук пьяного зятя. После случившегося родственники потерпевшей избили мужчину.



Проснувшись утром, он все же решил убить свою жену. Пока в доме все спали, он взял нож и нанес им удар спящей женщине в область шеи. Потерпевшая скончалась на месте преступления. Мужчина накрыл тело одеялом, выбросил нож в печь и покинул дом, уехав в Иркутск, где впоследствии был задержан сотрудниками полиции.



Иркутским областным судом мужчина признан виновным. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 16 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.