Жительница Улан-Удэ обвиняется в убийстве бывшего сожителя

Мужчина хотел возобновить отношения, потом грубил, угрожал и получил удар ножом



В Улан-Удэ СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 18 июля нынешнего года в течение дня обвиняемая у себя дома в микрорайоне Аршан города Улан-Удэ употребляла алкогольные напитки со своим бывшим сожителем. Следующим утром они продолжили распивать спиртное, после чего около полудня 36-летний мужчина завел разговор о возобновлении близких отношений, а затем вдруг стал грубить и угрожать.



Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им мужчине удар в грудную клетку. После этого она опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений через непродолжительное время он скончался.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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