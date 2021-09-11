В Улан-Удэ проложили теплосети под чужим участком

Подрядчик занял участок самовольно



Предприниматель Анна Чижикова, владелица нескольких заведений общепита, подала в суд на администрацию Октябрьского района и ТГК-14. Анна требует демонтировать трубы, проложенные на ее земельном участке.



Кладу, где хочу



Контракт на реконструкцию тепломагистрали №6, что проходит по улице Мокрова, заключен 12 апреля. Госконтракт подписан между «Улан-Удэстройзаказчиком» и ООО «СМП-10». Цена контракта составила 134,9 млн рублей. Также заключен контракт на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 3,9 млн рублей.



В общем реконструкция тепломагистрали обошлась почти в 150 млн рублей, не считая стоимости проекта. Работы должны завершиться до 1 сентября 2021 года.



- В ходе выполнения работ подрядчик неоднократно нарушал требования контракта и законодательства, но ни «Улан-Удэстройзаказчик», ни «Росстройконтроль», ни администрация Октябрьского района не замечают эти нарушения, - сообщает сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Киреенко.



Одно из нарушений – самовольное занятие подрядчиком чужого земельного участка. Реконструкция теплотрассы должна проходить на специально отведенном земельном участке, предусмотренном для реконструкции тепловых сетей. Однако подрядчик вышел за пределы и зашел на участок, зарегистрированный на физическое лицо.



- Фактически сейчас часть теплотрассы является незаконной, самовольно возведенной постройкой и через суд может быть снесена, - отмечает Максим Киреенко.



Фактом занятия своего участка возмущена предприниматель Анна Чижикова: СМП-10 раскопала траншею в непосредственной близости от здания, а это значит, что в случае прорыва трубы вода размоет под ним песок и оно может упасть.



- Прямо под крыльцо кафе положили трубы. Земельный участок находится у меня в собственности, никаких обременений нет, это подтверждается выпиской из Росреестра. Проложить теплотрассу они вообще должны были в другом месте - вдоль дороги на смежном со мной участке. У меня была заасфальтированная парковка, ее раздолбили, все разрыли, - рассказывает предприниматель.



По словам Анны, до ее участка подрядчики добрались 13 августа, и с того момента работу ее заведений практически парализовало. К кафе и магазинам просто невозможно было подобраться – спуск с крыльца заканчивался обрывом. На днях трубы возле участка Анны уложили и котлован зарыли. Теперь вместо асфальта там грязь. Но это пустяки в сравнении с теми проблемами, что возникли после ремонта.



- Крыльцо у меня просело, часть ступеней обрушились. Крыльцо, нижние цементные подушки разбиты, на здании пошли трещины. Высота тут немаленькая, может все осесть, машины, люди провалятся. Может подмыть здание. Хорошо, что ливней нет, - говорит предприниматель.



Владелица торговых объектов говорит, что изначально «СМП-10» начала копать траншею в верном направлении, но, наткнувшись на кабели «Ростелекома», направление копки поменяла.



- Рабочие повредили оптоволоконный кабель и начали копать в другом месте, на моем участке. Это просто безобразие, - возмущается девушка.



Два месяца без воды



Анна сразу же после начала земляных работ обратилась с заявлением в полицию о проведении незаконных работ на ее участке. И одновременно в Октябрьский райсуд с требованием ограничить незаконные действия, остановить работы и восстановить территорию.



- Я заявляла ходатайство о рассмотрении дела в течение суток, чтобы подрядчик остановил работы, но судья отказала. Также обратилась в прокуратуру, жду решения, - говорит Анна Чижикова.



В незавидном положении оказались и люди, проживающие поблизости, ведь они живут без горячей воды уже два месяца.



- Жителям, у которых в связи с этим ремонтом горячей воды нет уже восьмую неделю (вкупе с тем отключением горячей воды по всему городу с 26 июля по 6 августа), куда обращаться с жалобами? В прокуратуру? Или в Роспотребнадзор? – задаются вопросами горожане.



Тяжело пришлось и автомобилистам с пешеходами.



- Сначала на «Гормолзаводе» оставили одну полосу из трех, далее на Мокрова два заезда закрыли, ни о каких путях объезда речи не было. Недавно открыли возле «Титан квартала» маленькую лазейку, - жалуются улан-удэнцы.



Максим Киреенко отмечает, что, согласно п. 5 ст. 11 Закона «Об организации дорожного движения в РФ», при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участков дороги проезжая часть может быть закрыта для проезда не более чем на 50%. В случае необходимости закрытия проезда на участках дороги более чем на 50% должен быть обеспечен объезд данных участков дороги.



- В нашем случае подрядчик сначала перекрыл две из трех полос по улице Боевая в районе остановки «Гормолзавод», а потом полностью перекрыл улицу Жердева в двух местах. Но объезд так и не был организован, в результате люди стоят в пробках либо самостоятельно организовывают объезды через бордюры, тротуары, по засыпанным песком, но еще незавершенным участкам, - поясняет сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).



Кроме того, стройплощадка не огорожена, места прохода пешеходов не оборудованы.



- Место проведения работ выглядит как неогороженная двухметровая канава, и люди идут вдоль нее по дороге. Полное пренебрежение правилами безопасности и отсутствие заботы о пешеходах, - подытоживает Максим Киреенко.



Собранные материалы ОНФ направит в прокуратуру. Но к тому времени, когда будет проведена прокурорская проверка, работы уже выполнят, а финансирование освоят. Такого же результата опасается и Анна – в городе начинается отопительный сезон, соответственно, вряд ли кто-то решится на демонтаж теплосетей в холодное время года.



Лариса Ситник, «Номер один».

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