Лесной пожарный из Бурятии вошел в десятку лучших в России

Финишировал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный -2021»



Виктор Филиппов, представлявший Бурятию на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный -2021», завоевал шестое место. Всего 6 секунд не хватило Виктору до второго места, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Полоса препятствий была немного длиннее, чем у нас в Бурятии, поэтому было тяжеловато. Соперники, конечно, очень достойные – были и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта, и марафонцы, и боксеры. Думаю, на следующий год от Бурятии поедут коллеги моложе и энергичнее меня, а я буду просто подсказывать, помогать тренироваться. В целом, впечатления очень хорошие, позитивные», - поделился Виктор Филиппов, пожарный-десантник Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



За звание «Лучший лесной пожарный России 2021 года» боролись 19 огнеборцев со всей страны. Конкурсные испытания включали два этапа: «Преодоление лесопожарной полосы препятствий» и «Спортивное многоборье с бегом по пересеченной местности». Победитель и призеры определялись по общей сумме баллов за оба этапа.



Оценка результатов проводилась экспертной комиссией, в составе которой работали представители руководства специализированных учреждений по охране лесов федерального и регионального уровней, представители лесной науки, победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» прошлых лет.



Фото: РАЛХ





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